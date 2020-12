Statele Unite încep vaccinarea anti-Covid-19

17:20

Lideri din peste 70 de țări - dar nu și din Statele Unite – participă online la un summit pentru a marca cea de-a cincea aniversare a acordului climatic de la Paris și pentru a anunța planuri mai ambițioase de combatere a încălzirii globale. Summit-ul climatic - găzduit de Marea Britanie, Franța și Națiunile Unite – are loc duminică, 12 decembrie și va fi transmis online.Numai șefii de stat și de guvern care își asumă „angajamente noi și ambițioase privind schimbările climatice” vor avea voie să vorbească la eveniment, potrivit organizatorilor. Liderii ai comunităii de afaceri sunt, de asemenea, printre vorbitorii la evenimentul aflat in desfășurare. Acordul climatic de la Paris, semnat în 2015, îi obligă pe semnatari să ia măsuri pentru a încerca să limiteze creșterea temperaturii globale la mai puțin de 2 grade Celsius sub nivelurile preindustriale.Cu toate acestea, ONU a avertizat că se așteaptă ca temperatura Pământului să crească cu peste 3 grade în acest secol. Statele Unite, care reprezintă aproximativ 15 la sută din emisiile globale de gaze cu efect de seră, au devenit prima țară care a părăsit acordul atunci când administrația președintelui american in exercițiu Donald Trump s-a retras în noiembrie.Președintele ales Joe Biden a declarat că va readuce Statele Unite în acest acord deja în luna februarie și a anunțat obiectivele pentru reducerea emisiilor de carbon in SUA până în 2050.In deschiderea summitului, secretarul general al ONU, Antonio Gutierres le-a carut liderilor lumii sa decare „stare de urgența climatica” în țările lor pîna ce se va ajunge la realizarea obiectivelor din acordul din 2015.