Peste 300 de copii au dispărut în urma unui atac armat. Necunoscuți cu mitraliere ar fi luat cu asalt o școală

14:00

FIFA a prezentat lista finală a numelor fotbaliștilor, fotbalistelor, antrenorilor principali și antrenoarelor principale pentru premiile The Best FIFA Football Awards 2020. Câștigătorii vor fi anunțați joia viitoare, pe 17 decembrie. Evenimentul se va desfășura online. Așadar, iată care sunt finaliștii și finalistele pentru fiecare dintre categorii. The Best FIFA Women’s Player Lucy Bronze (Anglia, … Articolul foto, video | Finaliștii nominalizați pentru trofeul „The Best”, anunțați de FIFA apare prima dată în ZUGO.