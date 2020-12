Reuters: Ministerul de Finanțe din SUA a fost spionat de hackeri ruși. Reacția Moscovei

17:40

Alte 1579 cazuri de infectare cu COVID-19 au fost confirmate în Republica Moldova. Totodată, în ultimele 24 de ore au fost confirmate 21 de decese în rândul pacienților infectați anterior. Din numărul total de cazuri, 6 cazuri sunt de import (Ucraina-3, România-1, Federația Rusă-1, Turcia-1). Bilanțul cazurilor de COVID-19 în țara noastră a ajuns la […]