NISPORENI: 2 cazuri noi de COVID-19, depistate în ultimele 24 de ore

09:00

„Guvernul Chicu sau prim-ministrul își va prezenta demisia în următoarele 2 – 3 săptămâni pentru a provoca o criză învinovățind-o pe președintele nou ales și echipa dumneaei”. Opinia aparține liderului Pro Moldova, Andrian Candu, care afirmă că pe fondul instabilității, al crizei pandemice, Socialiștii și Igor Dodon vor arăta cu... The post Adrian Candu propune un guvern minoritar tehnocrat în cazul declanșării alegerilor anticipate appeared first on Portal de știri.