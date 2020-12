Sute de elevi răpiți de atacatori înarmați la o școală din Nigeria; Autoritățile caută 333 de copii

20:00

„Soarele și toate straturile sale strălucesc. Așa-zisa culoare a Soarelui este spectrul de culori prezente în lumina solară, care apare în urma unei interacțiuni complexe între toate părțile Soarelui”, a explicat Christopher Baird, asistent universitar la West Texas A&M University. Așadar, dacă încercăm să aflăm ce culoare are Soarele, trebuie să disecăm razele solare pe Pământ și să le cuantificăm. Există câteva modalități prin care am putea face asta și nu sunt chiar foarte avansate din punct...