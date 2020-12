Vaccinuri COVID-19: ce profituri vor avea companiile producătoare?

13:30

Republica Moldova va avea pe 24 decembrie un nou președinte, odată cu validarea mandatului Maiei Sandu. Aceasta devine prima femeie în funcția de președinte aleasă în istoria țării. Până la ea, țara a fost condusă de 5 președinți care au avut mandate complete, fiind aleși fie de Parlament, fie prin vot universal. Totodată, alți doi […] The post Moștenirea Președinților. Ce-au lăsat în urmă liderii Moldovei appeared first on Moldova.org.