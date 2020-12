25 de pacienți infectați cu coronavirus au murit în ultimele 24 de ore. Bilanțul tragic a ajuns la 2572

15:50

Deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) Dumitru Alaiba îl acuză pe procurorul general Alexandr Stoianoglo că ar proteja interesele omului de afaceri Veaceslav Platon. Parlamentarul a publicat pe 11 decembrie, pe pagina sa de Facebook, răspunsul pe care l-a primit de la Procuratura Generală (PG) la sesizarea privind acțiunile judecătoarei Olesea Țurcan. Alaiba a calificat […]