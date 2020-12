Gmail va primi o nouă funcție. La ce te va ajuta aceasta

12:00

Ieri seara, tinerii activiști de la Fridays For Future Moldova au organizat un protest pentru a le aduce aminte liderilor mondiali despre o promisiune făcută cu cinci ani în urmă. În anul 2015, „liderii lumii s-au angajat să mențină temperatura medie globală sub 2 °C, însă aceștia au făcut prea puțin pentru aceasta! Noi cerem acțiuni concrete!", se arată în mesajul activiștilor.