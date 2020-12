Declarație șocantă a unui fost oficial israelian: O Federație Galactică este în contact cu pământenii, Donald Trump știe despre asta

09:00

La secția de votare deschisă la școala de muzică din Orhei, pentru alegerile parlamentare din România au votat 1720 de cetățeni români. Potrivit datelor Autorității Electorale din România, au fost înregistrat 1717 voturi valabile. Cifra voturilor este mai mare decât cea de la alegerile parlamentare din 2016, când la Orhei au fost înregistrate 1381 de ... The post Cum s-au repartizat cele 1717 de voturi de la Orhei în alegerile parlamentare din România first appeared on Radio Orhei.