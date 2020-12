De la începutul anului, șoferii au fost amendați cu 5 milioane de lei pentru transportul ilegal de pasageri și mărfuri

13:30

Mărinimoși, entuziaști, promotori ai modului activ și sănătos de viață, 6 angajați din cadrul comunității MAIB Activ la Superlativ au acceptat provocarea lansată de organizația "Copil, Comunitate, Familie" și ambasadorul CCF, Iulian Bercu, iar în perioada 7 – 27 decembrie vor alerga pentru ca #700minuni să se întâmple. 700 de copii din Republica Moldova au […]