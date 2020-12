Renumitele delicii turcești disponibile acum și în Cahul. Sultan coffee

11:00

Crearea unui mediu sigur și lipsa fenomenelor antisociale este un obiectiv al Reformei Poliției pentru anii 2016-2020. În anul 2019 au fost încheiate 20 de acorduri de colaborare cu diferite organizații internaționale, instituții publice sau asociații obștești cu scopul prevenirii a mai multor fenomene antisociale la nivelul Inspectoratului General de Poliție și fiecare subdiviziune a […] The post Dezvoltarea mecanismului de interacțiune cu societatea civilă în prioritatea Poliției appeared first on www.ziuadeazi.md.