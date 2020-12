Coronavirus: Italia a ajuns la cel mai mare număr de decese din Europa

11:50

Președintele în exercițiu Igor Dodon susține că, dacă el ar fi fost câștigătorul alegerilor prezidențiale din 15 noiembrie, ar fi reușit să ajungă la o înțelegere cu Moscova, pentru ca Republica Moldova să primească în regim de urgență vaccinul împotriva noului tip de coronavirus. Declarația a fost făcută în cadrul ediției din 11 decembrie a […]