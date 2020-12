Ludwig van Beethoven, celebrat de instituții de la Chișinău și București

17:50

București este orașul care va găzdui noul Centru European pentru Securitate Cibernetică, demers catalogat drept „succes diplomatic excepțional”, de către președintele Klaus Iohannis, notează Digi24.ro. București a fost ales în urma unui vot, dintr-o listă de șapte orașe pe care se mai aflau Bruxelles, Munchen, Varșovia, Vilnius, Luxemburg și orașul spaniol Leon. În finală au intrat Capitala României și cea a Belgiei, iar în final Bucureștiul a câștigat cu 15 voturi la 12. Principala activitate a centrului va fi gestionarea fondurilor pentru securitate cibernetică din bugetele de cercetare ale UE. Este vorba despre sume de ordinul miliardelor de euro și se așteaptă ca acest centru să crească reputația României. „Acest centru va fi principalul organism de execuție pentru resursele financiare ale Uniunii dedicate securității cibernetice în cadrul programului Europa Digitală și Orizont Europa și va sprijini securitatea cibernetică de-a lungul întregului lanț valoric, de la activitatea de cercetare până la activitatea de implementare și de adoptare pe scară largă a tehnologiilor cheie. Prin această decizie se recunoaște expertiza României în domeniu. Există un ecosistem în plină dezvoltare în domeniul securității cibernetice în România. Se recunoaște rolul mediului privat, al pieții IT&C în dezvoltare, rolul universităților și a centrelor de cercetare, existența resursei umane înalt calificate în România”, a spus ministrul Transporturilor, Lucian Bode. Publicația Politico enumeră cele 5 motive care au stat la baza acestei decizii. 1. România are abilitățile necesare România și-a construit o reputație pentru securitatea cibernetică prin consolidarea capacităților sale naționale. Are un scor bun în clasamentul competențelor digitale și al educației și ocupă locul trei în statisticile UE privind femeile angajate în tehnologie. De asemenea, România este printre lideri în clasamentele de viteză a internetului și are o experiență dovedită în crearea de companii tehnologice de succes. Fondul de talente al țării „este unul dintre cele mai importante active. Acel capital uman din IT este unul dintre cele mai bune din Europa”, a spus un diplomat român lcare a solicitat să rămână anonim. Totuși, talentul poate avea și o latură întunecată, arată Politico, adăugând că România are și mulți criminali cibernetici, ceea ce uneori îi afectează reputația. 2. Nu este Bruxelles Bucureștiul a învins miercuri capitala Belgiei, Bruxelles, cu doar trei voturi în turul al doilea. Aceasta a fost o altă demonstrație a faptului că guvernele din întreaga Europă se simt încă îngrijorate atunci când vine vorba de împărtășirea puterii pe probleme de securitate națională, adesea strâns legate de securitatea cibernetică. În negocierile prelungite privind funcționarea centrului, Comisia Europeană a avut ciocniri puternice cu diplomații din statele membre cu privire la cine ar trebui să dețină puterea de decizie, inclusiv drepturile de vot asupra guvernării centrului. 3. Nu are nicio agenție europeană Până în prezent, România nu a reușit să câștige găzduirea altor organizații ale UE. „UE nu are o capitală, are 27 de capitale și ar trebui să apropiem UE de cetățeni oriunde s-ar afla”, a spus diplomatul român. În 2017 - la 10 ani de la aderarea la UE - România a făcut parte din orașele care licitau să găzduiască una dintre cele două agenții UE care au părăsit Marea Britanie din cauza Brexitului. Au fost alese însă Amsterdamul și Parisul pentru a găzdui Agenția Europeană a Medicamentului și Autoritatea Bancară Europeană. Procesul tensionat de atunci a scos la iveală o dezbinare între membrii occidentali ai Europei, mai vechi, și membrii ei mai noi ai UE, spre frustrarea acestora din urmă. România primește acum un premiu de consolare; deoarece Centrul de competență în domeniul securității cibernetice nu este o „agenție” oficială, ci un organism similar cu proiectele de cercetare structurală lansate de UE în trecut, arată Politico. Totuși, va crea zeci de locuri de muncă și va avea un buget de miliarde de euro. 4. Rețelele sale sunt sigure Comisarul european pentru piețele interne, Thierry Breton, le-a spus în iunie miniștrilor telecomunicațiilor din țările membre că este „esențial” ca centrul „să se bazeze pe rețele securizate, mai ales când vine vorba de operatorii de telecomunicații”, în încercarea de a convinge statele UE să grăbească punerea în aplicare a măsurilor de securitate 5G propuse de UE. România a spus că îndeplinește această condiție. Este una dintre puținele țări care au continuat să elaboreze politici noi și mai stricte pentru operatorii de telecomunicații. A fost de asemenea prima țară din UE care a semnat anul trecut un „memorandum de înțelegere” cu administrația Trump pentru a-i elimina pe așa-numiții furnizori de 5G „cu risc ridicat”. 5. Traiul este ieftin Bucureștiul nu are clădiri care îți iau ochii, ca alte orașe europene care au concurat pentru găzduirea acestei agenții, dar traiul este ieftin și munca este ușoară, ceea ce i-a mulțumit pe diplomații care au făcut alegerea. Guvernul de la București a oferit trei locații potențiale -o vilă neoclasică renovată, un bloc modern de birouri și un bloc interbelic cu opt etaje.