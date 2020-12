Ministerul armean al Apărării: Azerbaidjanul a reluat ofensiva în Nagorno Karabah

11:20

Deputatul Partidului Socialiștilor (PSRM) Nichita Țurcan a înregistrat un amendament la proiectul politicii bugetar-fiscale pentru anul viitor, prin care propune să fie anulată inițiativa guvernului privind impozitarea coletelor cu valoare mai mare de 100 de euro, colete venite prin poștă cu produse cumpărate în magazinele online de peste hotare. Socialiștii susțin că trebuie păstrat actualul […] The post Socialiștilor nu le place inițiativa guvernului Chicu. Nu acceptă impozitarea coletelor mai scumpe de €100 appeared first on NewsMaker.