Elveţia i-a înghețat conturile lui Alexandr Lukaşenko

15:30

Tânărul moldovean Adriano Dulgher, stabilit cu traiul în Marea Britanie, care în luna mai curent a apărut în spațiul public și s-a declarat proprietarul celor 1,5 milioane de euro ascunși într-un tir și capturați de vameși, în timp ce vehicului venea din România și intenționa să intre în R Moldova, a fost scos de sub […] Articolul Captura de 1.5 milioane de euro: Dulgher, scos de sub urmărire penală. PCCOCS: Nu are nicio legătură cu banii apare prima dată în Cotidianul.