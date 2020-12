Un pensionar din capitală s-a aruncat în gol de la etajul 12

08:40

Premierul Jean Castex anunţă noi măsuri pentru a combate epidemia de Covid-19. Teatrele și muzeele vor rămâne închise și după 15 decembrie, iar restricțiile de circulație vor fi impuse de la ora 20:00 la ora 6:00, scrie rfi.ro. Deşi toată lumea aştepta deschiderea teatrelor, a muzeelor şi a cinematografelor la mijlocul lui decembrie, aşa cum […] The post Franța prelungește restricțiile din cauza pandemiei. Nu vor fi excepții nici de Revelion appeared first on NewsMaker.