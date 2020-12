Moldovagaz anunță că lucrările de extindere a rețelelor de distribuție se apropie de final

07:20

Alina Bardari povestește că joi a chemat ambulanța pentru bunica ei, Maria Ababii. În vârstă de 77 de ani, a făcut un blocaj urinar. Ajunsă la Institutul de Medicină Urgentă, femeii i-a fost făcută o tomografie a toracelui, fiind apoi suspectată că are COVID-19. Au urmat o serie de analize, precum și testul la COVID. De atunci, femeia stă în izolator. „Ea are 24 de ore de când este fără supraveghere, este cu febră, cu hipertensiune, are tratament pe care îl lua în continuu pentru bolile cronice,...