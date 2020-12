Ce își propune pe termen scurt și mediu CFM? Onceanu: Vor fi create două Agenții

07:10

„Mă numesc Maxim, am 26 de ani și sunt dependent de droguri. Am recunoscut asta demult. Parcursul meu până să ajung narcoman* a fost îndelungat. Eu am început a consuma droguri de la 10 ani. Asta deși am avut și am o familie bună, care mă iubește foarte mult și mă susține. Ei m-au educat […] Post-ul Terapie prin prietenie, la un centru din raionul Anenii Noi! Declarație: „În fiecare zi, aici este o nouă viață” apare prima dată în Provincial.