Vor studia într-un imobil renovat

18:30

Noi în acest an am găsit surse de finanțare pentru a achita salariile și pensiile, și pentru a investi în dezvoltarea infrastructurii, iar acum Maia Sandu are posibilitate să se manifeste, a declarat Igor Dodon în cadrul emisiunii live de vineri. • ”În acest an, guvernul Chicu în condiții destul de dificile a găsit posibilitatea să gestioneze situația, am plătit pensii, salarii, am dat mai mulți bani la drumuri, am majorat salariile medicilor, am găsit posibilitatea să dăm 700 și 900 de lei pens...