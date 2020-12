Alertă de călătorie în Ucraina

09:50

„Nici într-o țară unde nu au fost conjugate eforturile pentru combaterea acestei pandemii, nu s-a obținut succes. Nici într-o țară unde au fost confruntări și speculații politice, nu a fost succes. Noi nu suntem excepție”, a declarat premierului Ion Chicu în cadrul emisiunii „Cutia Neagră” de la postul de televiziune The post Politicienii de la prima zi au încercat să speculeze pe acest subiect appeared first on Omniapres.