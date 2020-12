Gheretele instalate pentru perioada estivală ar putea fi evacuate. Ceban cere să fie creată o listă a acestor unități

12:45

Noi în acest an am găsit surse de finanțare pentru a achita salariile și pensiile, și pentru a investi în dezvoltarea infrastructurii, iar acum Maia Sandu are posibilitate să se manifeste, a declarat Igor Dodon în cadrul emisiunii live de vineri.”În acest an, guvernul Chicu în condiții destul de dificile a găsit posibilitatea să gestioneze situația, am plătit pensii, salarii, am dat mai mulți bani la drumuri, am majorat salariile medicilor, am găsit posibilitatea să dăm 700 și 900 de lei pensionarilor, în anul viitor la inițiativa PSRM vor fi 1000 de lei. Noi acest lucru l-am reușit fără mari finanțări din afara țării”, a spus președintele.Igor Dodon a remarcat că datorită unei gestionări profesioniste a situației din țară deficitul bugetar a fost înjumătățit. ”Deficitul bugetar este de 8-9 miliarde de lei, față de 15-16 miliarde planificate. Aceasta se întâmplă pentru că bugetul a fost gestionat de o echipă profesionistă și de conlucrarea bună dintre președintele țării, speaker și premier. Va putea viitorul președinte să asigure o astfel de coordonare? Timpul va arăta. Din ce văd eu mesajele cu care se vine, nu se dorește colaborare. Dacă nu va fi colaborare, situația se poate înrăutăți, iar responsabil va fi președintele Maia Sandu. Acum este posibilitatea să se manifeste viitorul președinte”, a spus Igor Dodon.