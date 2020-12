VIDEO // Accident TERIBIL la Vladivostok. O betonieră a avariat 16 vehicule, inclusiv un autobuz

17:10

Temperaturi mai sus de zero grade și precipitații sub formă de ploaie prognozează meteorologii în acest sfârșit de săptămână, transmite Telegraph.md, cu referire la Radio Chișinău Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat (SHS), sâmbătă, 12 decembrie, pe întreg teritoriul țării se așteaptă 4-9 grade Celsius, ziua, și 0 – plus 5 grade, noaptea. Mai frig va [...]