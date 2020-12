Banca Națională nu a avut dreptul de a acorda credite celor 3 bănci lichidate

11:30

Premierul Ion Chicu a participat la ședința tradițională cu președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, și speakerul Parlamentului, Zinaida Greceanîi. Principalul subiect de pe agenda discuțiilor a fost examinarea și aprobarea, în cadrul ședinței Cabinetului de miniștri, a proiectului politicii bugetar-fiscale pentru anul 2021, dar și a celor trei proiecte ale