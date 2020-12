Dodon către Sandu: Noi suntem gata să discutăm când facem anticipate, cum le facem și cine guvernează până la anticipate

12:15

Deputatul Blocului ACUM Chiril Moțpan a fost acționat în judecată pentru calomnii. Asta după ce parlamentarul a declarat că în contrabanda cu anabolizante este implicat fratele lui Igor Dodon. În cadrul emisiunii live, președintele Igor Dodon a explicat că această operațiune a fost efectuată cu acceptul conducerii de vârf a țării. “Conducerea de vârf a țării a fost informată că sunt suspiciuni că transportul diplomatic este utilizat pentru lucruri ilegale. S-au dat indicații să verificăm toate mijloacele de transport a corpului diplomatic. Acest camion a fost oprit nu de alți grăniceri, dar de ai noștri. Ei puteau să stopeze doar cu acceptul conducerii țări, căci sunt numere diplomatice. E operațiune de care am știut și am fost informați. Vreau să felicit pe cei care au realizat operațiunea”, a declarat Igor Dodon. Amintim că în data de 5 decembrie, la vama Palanca, într-o mașină cu numere diplomatice, a fost depistat un lot de anabolizante în valoare de 380.000 de euro. Mașina aparține Ambasadei Moldovei la Moscova. Șoferul microbuzului a fost pus sub învinuire pentru tentativă de contrabandă cu anabolizante şi substanțe psihotrope.