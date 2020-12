(video) 19 persoane, cautate luni la rând de poliție pentru diferite infracțiuni, au fost reținute

10:10

(update) „Am văzut multe speculații la acest capitol, agenda mea și a colegilor este axat nu pe demisii și numiri, dar pe ce trebuie să fie aprobat pentru a asigura interesele și problemele care se ciocensc cetățenii, politica fiscala, bugetul de stat, am discutat in ultimele saptaman sunt legi care trebui să intre in vigoare de la 1 ianuarie. După cum cunoașteti, ieri Curtea a validat rezultatele, iar după 24 responsabilitatea va fi a Maiei Sandu. O vom susține, dar evident vom fi critici, dacă nu vor fi acțiuni în folosul cetățenilor”, a declarat Dodon.