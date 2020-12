Banca Națională a Moldovei recomandă băncilor să se abțină de la plata dividendelor

10:20

„Nu vă faceti griji de sănătatea mea, sunt ok. Dacă aveau să apară simptome, trebuia să iau măsuri. Am dat testul, totul e ok, nu sunt infectat. Muncim mai departe”, a menționat Igor Dodon în cadrul emisiunii sale online. Guvernul a anunțat pe 8 decembrie că premierul Ion Chicu a fost testat pozitiv la Covid-19. Șeful Guvernului continuă să-și îndeplinească atribuțiile de serviciu de la distanță....