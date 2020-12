Igor Dodon, după validarea mandatului de președinte al Maiei Sandu: „Să își asume responsabilitatea pentru gestionarea guvernării”

20:00

Maia Sandu, noul președintele al R. Moldova, a avut astăzi o convorbire cu Frank-Walter Steinmeier, președintele Germaniei. În cadrul discuției telefonice, Maia Sandu i-a mulțumit președintelui Steinmeier pentru felicitările adresate cu ocazia victoriei în alegerile prezidențiale, dar și pentru sprijinul constant al Germaniei acordat R. Moldova. „Președintele Steinmeier a reconfirmat susținerea Germaniei în procesul de transformare democratică a Republicii Moldova, menționând atenția sporită ce trebuie acordată reformelor care au un impact direct asupra creșterii bunăstării cetățenilor. Am accentuat că reforma justiției este o prioritate a mandatului meu, combaterea corupției fiind unul dintre subiectele majore pe agenda de reforme a Republicii Moldova, dar și un subiect de maximă importanță pentru securitatea națională a statului. Am discutat despre efectele pandemiei și modul în care putem atenua impactul crizei, precizând că Moldova are nevoie de ajutor de la partenerii noștri pentru a ajuta cetățenii și antreprenorii”, a anunțat Maia Sandu. Totodată, cei doi șefi de stat au stabilit că vor avea o întrevedere imediat ce situația sanitară va permite acest lucru. Articolul Ce a convenit Maia Sandu cu președintele Germaniei apare prima dată în InfoPrut.