Corneliu Furculiță: Avem un început de campanie electorală în vederea alegerilor parlamentare anticipate

Președintele fracțiunii socialiștilor, Corneliu Furculiță, susține că la ora actuală nu există o majoritate parlamentară, dar nu exclude formarea unei coaliții largi dintre PSRM, PAS, PPDA și PDM. Liderul fracțiunii PSRM a declarat Europei Libere că, pe moment, guvernul condus de Ion Chicu nu își va prezenta demisia. Europa Liberă: Este sau nu este clar ce se întâmplă în parlament, dle Furculiță?Corneliu Furculiță: „În parlament, acum, este o activitate parlamentară mai puțin obișnuită, datorită situației politice în care suntem actualmente. Normal, după alegerile prezidențiale, ar fi trebuit ca în parlament și în societate, în general, să se așeze liniștea, și mă refer la liniștea politică, astfel încât președintele nou ales să-și înceapă exercitarea obligațiunilor sale constituționale, exercitarea mandatului, evident.Eu repet fiindcă președintele R. Moldova, conform Constituției, este parte a puterii executive. Datorită faptului că febra postelectorală nu s-a așezat, vedem o continuare a campaniei electorale, practic, unele forțe politice mizează pe obținerea unui rezultat electoral, în opinia lor, favorabil pentru dânșii, în cazul în care alegerile prezidențiale vor decurge lent înspre alegeri parlamentare anticipate. Și din această agendă, evident, fiecare partid, fiecare fracțiune în parlament își formează agenda sa politică, în vederea, deja, a alegerilor anticipate.”Europa Liberă: Să ne spuneți foarte clar: ce vrea PSRM, și mai cu seamă deputații socialiști, acum?Corneliu Furculiță: „Fracțiunea socialiștilor este avangarda, este garda Partidului Socialiștilor și acele obiective care stau în fața partidului, evident că stau și în fața fracțiunii Partidului Socialiștilor. Proiectele care sunt puse pe agenda parlamentară de către socialiști sunt parte a programului socialiștilor, sunt parte a doleanțelor pe care le-am obținut, inclusiv, și pe parcursul acestei campanii electorale. Și evident, ca partid care reprezintă cea mai mare parte a populației R. Moldova, am venit cu aceste inițiative și credem că ele sunt necesare, alegătorii ne întreabă când, de ce nu am pus până acuma aceste inițiative. Și, formându-ne agenda noastră proprie, noi venim cu aceste inițiative pe agenda parlamentului. Care proiecte sunt acceptate, care proiecte, parțial, nu sunt acceptate. La fel și alte forțe politice, vedem că vin și ei cu proiectele lor. Deci, avem practic, un început de campanie electorală, în vederea alegerilor parlamentare anticipate.” Europa Liberă: Despre o majoritate parlamentară putem vorbi? Pentru că unii acreditează ideea că ar fi o majoritate parlamentară, tacită, pe de altă parte, unii spun că se merge cu pași siguri spre o majoritate parlamentară formalizată. Dvs., din primă sursă, ce ne spuneți?Corneliu Furculiță: „Nu există o majoritate parlamentară la moment. Noi, în repetate, rânduri, am evocat îndemnul nostru la forțele politice să formăm o coaliție largă, care ar reprezenta fracțiunile veridice din parlament, mă refer la fracțiunea Partidului PAS, Platforma DA, PD și socialiștii, care ar putea, eventual, forma o coaliție largă, care să vină cu un guvern al salvării naționale sau al înțelegerii naționale, care ar putea să reprezinte o bună parte din populație, care ar putea să reprezinte o bună parte din interesele acestor partide.”Europa Liberă: Mai are șanse acest scenariu, cum credeți?Corneliu Furculiță: „În politică totul este posibil. Și în ultima zi este posibil. Dacă e să luăm ultimele evenimente, din 2019 încoace, ați văzut ce turnuri și ce răsuciri poate să ia politica, câte odată pe neașteptate, și care nu erau prognozate de niciun analist politic.”Europa Liberă: Din culise, se spune că premierul Ion Chicu ar putea să-și prezinte demisia. Iată, să admitem că dumnealui vine cu această cerere, ce se întâmplă?Corneliu Furculiță: „Dl premier este membru al echipei, și el va face o acțiune sau alta atunci când această acțiune va fi bine discutată și decisă în cadrul echipei.” Europa Liberă: Deci, doar coordonată cu fracțiunea PSRM?Corneliu Furculiță: „Evident. Cu fracțiunea, cu conducerea, cu actualul președinte al țării, Igor Dodon, toate aceste acțiuni vor fi discutate, vor fi aprobate și, eventual, când va fi un consens în această direcție, evident că va fi luată o asemenea decizie.”Europa Liberă: Bine, să admitem că PSRM, deputații socialiști și premierul chicu decid că trebuie să-și prezinte demisia – ce se întâmplă mai departe?Corneliu Furculiță: „Pur juridic, probabil nu este o noutate, în cazul în care guvernul își prezintă demisia, evident, acel președinte care va fi în exercițiu – sperăm că nu va fi mai degrabă decât învestirea – deci, președintelui Maia Sandu îi va reveni acea procedură constituțională de înaintare a candidaturii președintelui în fața parlamentului, eventual, va vota renumirea guvernului și intrarea în funcție.”Europa Liberă: Deci, după ce va purta consultări cu fracțiunile?Corneliu Furculiță: „Cu fracțiunile, conform constituției, una-două-trei încercări etc.”Europa Liberă: Din toate încercările, care scenariu vi se pare mai reușit pentru actuala situație?Corneliu Furculiță: „Noi urmărim ca țara să nu intre în haos. Din acest punct de vedere, avem necesitatea stringentă de a aproba un set de documente, în aceste circumstanțe, și mă refer la documentele bugetare, ca partid responsabil, pledând pentru faptul ca țara, în orice situație, să rămână cu un buget aprobat, astfel încât să fie aprobate acele măriri salariale către medici, către funcționarii bugetari, și vom face tot posibilul ca guvernul să aibă capacitatea să nu plece în demisie până nu vor fi aprobate astfel de documente importante pentru țară. Agenda politică a Partidului Socialiștilor, evident, prevede mult mai multe proiecte, aceste proiecte pot fi votate. Dar pentru a exista o cooperare între instituțiile statului, evident că este mai bun un guvern în exercițiu.” Europa Liberă: Dar admiteți că, dacă se perpetuează situația care a existat la ultimele ședințe ale parlamentului, să fie adoptate și următoarele acte legislative în aceeași atmosferă?Corneliu Furculiță: „Nu mă voi exprima despre opțiunile unor forțe politice. Eu nu cred că o astfel de escaladă a forțelor sau a fracțiunilor în parlament, care a avut loc în data de 3, ar putea să fie perpetuată mult timp. Evident, noi, ca fracțiune majoritară și ca fracțiune care avem suficientă poziție și reprezentanță în parlament, putem să curmăm aceste activități. Nu cred că forțele politice sau fracțiunile ar vrea să uzeze prea mult de această posibilitate, de a strica ședințele parlamentului prin măsuri agresive. De aceea, cred că a fost o măsură, poate, și de disperare, a fost aidoma unui atac al unor zombi, că ceea ce am văzut la ședința din data de 4 a fost greu de explicat. Cunoașteți acest fapt, cu majoritatea acestor colegi am fost în alianță, am cooperat, am conlucrat. În plus, practica parlamentară tot timpul prevede că parlamentarii comunică, în culise, neformal, și o astfel de situație a fost de neexplicat.”Europa Liberă: Mai ales pentru cetățeni, care și așa nu prea au încredere în forul legislativ, ei spun că s-au discreditat mult aleșii poporului, iar aceste scenete, încă o dată toarnă apă la moara celor care critică și mai dur parlamentul.Corneliu Furculiță: „Conform cronologiei acțiunilor, dacă e să fim coerenți, Partidul Socialiștilor, fracțiunea socialiștilor nu a ieșit din perimetrul amplasării sale în sala parlamentului. Și nu ne-am manifestat, în nicio formă și nici într-un fel, agresiv. Invers, am ținut piept, am răbdat, într-un fel, și exprim iarăși mulțumirea și abnegația față de fracțiunea pe care o conduc, fiindcă, fiind acolo bărbați destul de puternici și în forță care puteau să riposteze, dar am adoptat o poziție că vom fi corecți, că vom fi toleranți, că nu vom admite nicio activitate sau nicio acțiune fizică, oricât de critică ar fi situația.” Europa Liberă: Și totuși, cred că o să fiți de acord că Legea Bugetului, și proiectul Legii Bugetului, și proiectul politicii fiscal-bugetare, urmau să fie discutate mai pe larg și mai în profunzime, ca să nu apară semne de întrebare, că, în câteva minute, s-a reușit, aceste două legi, să se treacă cu ușurință.Corneliu Furculiță: „Bine, haideți să revenim iarăși înapoi, în acea zi. Noi am reiterat faptul că, în cazul când colegii sau celelalte fracțiuni au întrebări referitor la alte proiecte, noi am fost gata, după ce am revenit dintr-o pauză, să discutăm în acea zi doar proiectele bugetare. Deci, dacă colegii au avut interes pentru discuția regulamentară a proiectelor bugetare, noi am fost gata. Dar am văzut că acțiunile violente au continuat. A urmat ruperea microfoanelor, a urmat o debandadă în adresa deputaților noștri. Evident, în aceste condiții, ce aveam să facem, să dăm înapoi și să ridicăm mâinile în sus?”Europa Liberă: Dacă vă luați o pauză, poate...Corneliu Furculiță: „Dacă vă aduceți aminte, de nenumărate ori am luat pauze, am revenit, am reluat, am încercat prin comunicări neformale să chemăm colegii la liniște, la pace.”Europa Liberă: Eu mă refer la o pauză de câteva zile, poate, știți cum, se mai așează lucrurile.Corneliu Furculiță: „La ce ar fi dus o pauză de câteva zile, în cazul în care celelalte fracțiuni doresc o astfel de escaladare? Acesta a și fost, probabil scopul, să ne determine să facem o pauză de câteva zile, dar, mă rog, și toți repetă, bugetele sunt necesare și ce bine ar fi să facem pauze? Și de unde am fi știut noi că manifestările colegilor sunt atât de brutale? Am considerat că ele vor fi unele civilizate.” Europa Liberă: Agricultorii protestează, și-au adus tractoarele în fața guvernului, în PMAN. Astăzi, înainte de a intra să discutăm, am văzut că faceți un pas înapoi? Corneliu Furculiță: „Haideți să revenim la ceea ce numim proteste ale agricultorilor. Eu aș vrea foarte clar să fie înțeles de societatea noastră cine se află acolo, în piață. Ar fi bine ca protestatarii să-și expună care gospodării agricole, cine sunt cei care protestează. Fiindcă un număr de tractoare, mașini agricole, care sunt cumpărate din subvențiile de la stat, și noi cunoaștem care actor politic a avut cel mai mult de beneficiat, fiindcă dl Slusari a fost în proiecte în care se dădeau aceste indemnizații. Evident că există nu doar suspiciuni, dar și informații certe că ei sunt convocați, adunați, rugați să participe de către dl Slusari și eu cred că el puțin utilizează acest factor în detrimentul, inclusiv, și a agricultorilor. N-am văzut dacă astăzi a avut loc acel protest declarat anterior. Probabil că așa și stau parcate acolo tractoarele, care sunt, în principiu, cumpărate din subvențiile de la stat. Și nu cred că agricultorii sunt în drept, în această perioadă de pandemie, să solicite mai mult ajutor decât alte sectoare ale economiei naționale.” Europa Liberă: Ziceam că faceți un pas înapoi referitor la TVA.Corneliu Furculiță: „Inițiativa guvernului, de ridicare a TVA-ului de la 8% pentru produsele agricole, în agricultură, până la 12 %, cu micșorarea concomitentă a cotei TVA la fertilizanți, în opinia mea, ca economist, ca om care am practicat activități diferite, inclusiv și în agricultură, este una normală absolut. În cazul în care desfășori o activitate legală. În cazul în care declari toate produsele agricole, în cazul în care acest TVA nu se acumulează, din cauză că se cumpără mai mult decât se vinde. Și de aici, inițiativa cu care a venit guvernul, este una absolut normală și este una benefică pentru agricultori, pentru că majorarea acestei cote va duce la faptul că va scădea datoria statului față de acești agricultori și ei își vor putea recupera acești bani. Concomitent, se scade cota parte a TVA-ului la fertilizanți. Deci, este o acțiune ponderată. Greșeala guvernului, poate, este că nu a argumentat destul de bine și nu a discutat cu agricultorii ca să le ofere acele facilități care ei le prezintă. În general, logica ar fi ca TVA-ul să fie pe tot lanțul, absolut la toate produsele, în țară, 20 %. Atunci ar fi echitate economică pentru toți. ”Europa Liberă: Asta am înțeles și de la ei, că ar fi și ei de acord.Corneliu Furculiță: „N-am auzit.”Europa Liberă: Am făcut un interviu cu unul din liderii protestatarilor și spunea că...Corneliu Furculiță: „N-am auzit cu astfel de inițiative să vină la guvern. Guvernul, din câte știu, și noi am avut, ca socialiști, grupa noastră economică, tot timpul am specificat acest lucru. Este o noțiune normală, dar este și necesitatea unei abordări treptate. Noi am venit cu o măsură de suspendare a acestei activități sau a acestor modificări până la data de 1 iulie. Sperăm că guvernul va accepta această, a noastră, modificare, și ea va intra în vigoare, încât schimbările astea în administrarea TVA-ului vor interveni din data de 1 iulie.” Europa Liberă: Îngrijorările acestor agricultori, dacă eu am reținut bine din revendicările pe care ei le pun pe masa autorităților, e că s-ar putea ca în vară să nu aibă cum să achite creditele pe care le-au luat, să nu aibă cum să...Corneliu Furculiță: „...să-și desfășoare activitatea lor normală.”Europa Liberă: Da, absolut.Corneliu Furculiță: „Spuneți-mi, vă rog, ce are TVA-ul aici?”Europa Liberă: Nu, păi, eu zic și alte revendicări, ne referim acum la alt aspect – îngrijorările lor că nu vor putea să lucreze pămîntul și să achite datoriile pe care le au.Corneliu Furculiță: „Eu sunt totalmente de acord cu dumnealor. Prima mea profesie este agricultura, am făcut studii, am făcut și câțiva ani de doctorantură în agricultură. Cu regret, în acea perioadă, sovietică, gospodăriile agricole s-au ruinat, au dispărut, și m-am reprofilat în altă direcție, dar cunosc foarte bine latura agricolă. Și nu consider că modificările pe care le-a făcut guvernul în administrarea TVA-ului cumva poate să influiențeze activitatea normală a agricultorilor. Vedem că condițiile climatice sunt favorabile, actualmente...”Europa Liberă: Actualmente, da, dar a fost secetă.Corneliu Furculiță: „Și ca un îndemn pentru agricultori ar fi acum să utilizeze timpul cuvenit și tractoarele să are, dar să nu stea în piață. Eu mă gândesc că sunt oameni care urmăresc un anumit interes economic. Sau aceste tractoare, la moment, nu au de lucru și le-au adus în piață sau acești oameni, care au mers în întâmpinarea unor politicieni, mai puțin sunt buni gospodari, fiindcă un agronom bun acuma lucrează.”Europa Liberă: Dar Dvs. știți că seceta a afectat mult și pierderile au fost mari, profit aproape că nu au obținut. Corneliu Furculiță: „Este o situație în care, mai repet, în R. Moldova nu a avut loc, în toți anii în care s-au făcut măsurări hidrometeorologice, da, este o situație critică...”Europa Liberă: Ei vor compensația să le fie mărită, pentru că spuneau că au cheltuit aproape 6 mii de lei la hectar, pentru culturile din grupa a doua. Corneliu Furculiță: „Pentru prima grupă de cerealiere, guvernul a restituit compensația. Pentru grupa a doua, din câte cunosc, evaluarea încă nu a luat sfârșit, nici nu putem să vorbim despre vreo sumă necesară pentru restituire. La fel, după cum cunosc, urmează a fi ajutorul din parte federației ruse, care va fi orientat pentru acordarea de subvenții pentru pierderile suferite în grupa a doua și să vedem exercițiul bugetar. Sigur că probabil guvernul va găsi suficiente mijloace financiare ca să revină la discuția privind recompensarea și a cerealelor din grupa a doua.”Europa Liberă: Ați amintit de ajutorul umanitar din partea Federației Ruse pentru agricultură, dar am înțeles că și aici nu ar exista o echitate, că nu ajunge la fiecare producător agricol.Corneliu Furculiță: „Ceea ce n-o să ajungă, care guvern va fi la acea etapă, va căuta mijloace suficiente și va găsi.”Europa Liberă: Revenim la ceea ce trebuie să se întâmple în continuare. Pentru că, iarăși, se discută contradictoriu despre data convocării alegerilor parlamentare anticipate, dacă se dizolvă actualul legislativ. Ce ne puteți spune? Corneliu Furculiță: „Este deja o opinie în societate, că alegerile pot fi, cel mai devreme, în perioada lunii mai, și ar fi posibil, evident, până prin toamna anului viitor, octombrie, septembrie, cum va fi posibil. Noi, socialiștii, nu avem niciun interes care ne-ar avantaja sau dezavantaja, în care perioadă s-ar petrece aceste alegeri anticipate. Ca partid care este reprezentat cel mai bine, inclusiv și în raioanele țării, suntem în permanență gata. Cum a spus un politician, odată ce s-au finalizat unele alegeri, încep alte alegeri. Noi suntem gata pentru orice scenariu, în orice timp și cei care prezic că PSRM ar putea să scadă în popularitate sau va acumula un scor electoral mai puțin decât la alegerile precedente, se greșește.” Europa Liberă: Vreți alegeri anticipate?Corneliu Furculiță: „Eu personal, dacă mi-aș expune opinia, ca cetățean al R. Moldova, eu aș îndemna politicienii să găsească un consens. De ce? Fiindcă orice alegeri sunt urmate de cheltuieli bugetare, care ar fi utile în alte domenii, inclusiv compensațiile agricultorilor și domeniul afacerilor, care în acest an de pandemie a suferit nu mai puțin decât agricultorii. Dar ca politician, înțeleg că este mai puțin probabil ca politicienii să ajungă la un consens și deja este vizibil. Sincer să vă spun, eu, după alegerile prezidențiale, am crezut că anticipatele ar fi într-o perioadă mult mai mare, deoarece președintele nou ales ar trebui să intre în funcție, să facă cunoștință, să îndemne forțele politice la calm, dar după ultimele desfășurări politice, vedem că nu se dorește acest lucru și fiecare partid evident că trebuie să-și reprofileze activitatea sa în domeniul desfășurării unor eventuale alegeri.”Europa Liberă: Dar o apropiere între socialiști și Platforma Pentru Moldova ar putea să fie în dezavantajul PSRM? Corneliu Furculiță: „Noi am spus și repetăm în nenumărate rânduri: PSRM, fracțiunea socialiștilor, poate face o alianță doar cu fracțiunile care au intrat în parlamentul R. Moldova în forma în care au fost desfășurate alegerile. Noi regretăm, și reiterez, pe această cale, noi am fost cei care am condamnat în permanență traseismul politic, cei care, în opinia mea, am curmat acest proces, am arătat cum ele poate fi finalizat, dacă manifești caracter. De aceea, în permanență reiterăm îndemnul și oferta noastră politică către fracțiunile din parlament.” Europa Liberă: Dar vedeți că alianța dintre PSRM și PD nu a durat mult, alianța dintre PSRM și Blocul ACUM nu a durat mult, și acum, dacă-i reinvitați să faceți o majoritate largă...Corneliu Furculiță: „Haideți să spunem lucrurilor pe nume: nu este vina socialiștilor că aceste alianțe nu au durat mult. Dacă să ne întoarcem în desfășurarea evenimentelor, alianța PAS – PSRM s-a curmat din inițiativa dnei Sandu, care nu a fost cu nimeni, inclusiv cu fracțiunea dumneaei, consultată. Astfel de măsuri e bine să fie consultate. Dacă ne referim la alianța cu PD, bine, ei singuri au plecat, în mod unilateral, fără ca măcar să ne spună la revedere și mulțumesc pentru perioada când am fost împreună și, într-un fel sau altul, am acordat un suport PD, necătând la faptul că el a trecut prin perioade dificile. Mă refer la plecările masive. Și dacă, inițial, a fost în alianța PSRM – PD un anumit număr de deputați de la PD, spre final, acest număr a scăzut dramatic. Inclusiv, nu puteam asigura o majoritate pentru votare. Eu cred că PD are o problemă, fiindcă acolo nu au rămas politicieni.”Europa Liberă: Dar și PD, și Blocul ACUM au spus cât de toxic este un parteneriat cu socialiștii în parlament. Corneliu Furculiță: „Dar, de exemplu, care ar fi toxicitatea parteneriatului în cazul PD cu socialiștii? Noi le-am acordat un număr mai mare de miniștri decât cota-parte a mandatelor de deputat. Structurile în alte organizații administrative, la fel, au fost reprezentate foarte bine. În ce? În faptul că dl Filip, cum a spus, în toată această perioadă, el a menținut într-o oarecare formă intențiile socialiștilor? Sau unde ar fi toxicitatea?”Europa Liberă: Că R. Moldova s-a pomenit izolată pe plan extern, că relațiile cu partenerii de dezvoltare...Corneliu Furculiță: „Haideți să întoarcem, așa, roata evenimentelor, Guvernul Maiei Sandu a fost deturnat cu voturile democraților. Să nu-i amintesc dlui Filip mesajele și discursurile pe care dumnealui le pronunța în adresa acestui guvern. Eu întreb, dacă atunci ai criticat guvernul, de ce, atunci când ai văzut că Maia Sandu are șanse să vină la președinție, ai rupt alianța? Continuă și guvernează în continuare, critic-o pe dna Sandu; ce, ea s-a schimbat din ᾿19 până în ᾿20? Absolut nicio schimbare. Despre izolare. În permanență, ministrul de externe a fost al PD. Despre care izolare vorbim? Succesul ministrului lo, în acest caz, sunt puse în discuție? Ar fi bine, când vorbim despre rezultatele unui guvern de coaliție, ca toți participanții la coaliție să-și asume responsabilitatea pentru guvernare. Eu mă repet, este pasul lor de a pleca din alianță, este unul. Cei care au rămas, dl Filip și alții, foști miniștri, ei sunt tehnocrați, ei nu sunt politicieni. Faptul care l-au făcut, inevitabil va duce la absorbirea PD. Ei trebuiau să rămână ca parte separată, să-și promoveze propria agendă politică. Chiar și în unele discuții, mai aprinse, cu Partidul Socialiștilor, cu fracțiunea acestuia. Noi în permanență am discutat cu dumnealor, pe multiple subiecte, niciodată nu ne-am impus agenda noastră. Invers, în detrimentul intereselor noastre, am jertfit, într-un fel, și cu imaginea partidului, fiindcă am fost în permanență solicitați și întrebați de alegătorii noștri de ce nu aplicăm anumite măsuri, activități, promisiuni, pe care le-am făcut alegătorilor. Deci, în ce privește toxicitatea, m-aș abține. Eu consider că PD a făcut o greșeală, pe care o explic prin faptul că acolo nu sunt politicieni.” Europa Liberă: Adică ei ar fi doar tehnocrați, da?Corneliu Furculiță: „Ei sunt tehnocrați și au procedat în modul și în felul cum vede un tehnocrat. Din punct de vedere politic, este un pas greșit. Deja este considerat ca veridic faptul că PD nu prea are șanse să ajungă, cum am spus, nici la ușa parlamentului.”Europa Liberă: Se crede că din cei 101 de deputați din parlament, majoritatea sunt șantajabili. Așa să fie?Corneliu Furculiță: „Eu răspund de cei 37 care sunt la noi în fracțiune.”

