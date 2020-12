Avertisment: Igor Dodon poate să vândă R. Moldova pe bucăți până la 24 decembrie

00:10

Dacă Igor Dodon ar avea posibilitatea să închidă acum iarna gazul sau căldura așa încât oamenii să moară de frig, ar face-o. Declarația a fost făcută Sergiu Litvinenco, deputat PAS, care a adăugat că președintele în exercițiu este „asemeni unui terorist ordinar". „Am văzut mulți politicieni de când urmăresc politica. De la putere, din opoziție, din țară, de peste hotare. Dar, sincer, nu am văzut unul mai inadecvat decât Dodon (Plahotniuc nu-l pun, or acela nu era politician, ci bandit). Nici de la putere, nici din opoziție, nici din țară, nici peste hotare. În cazul lui Dodon nici sloganul „după noi măcar și potopul" nu este valabil. În cazul lui este valabil sloganul „după noi doar potopul". Sunt sigur că, dacă ar avea posibilitatea să închidă acum iarna gazul sau căldura așa încât oamenii să moară de frig, ar face-o. Și încă cu zâmbetul pe buze. Asemeni unui terorist ordinar. Ăsta este Dodon. Ăsta este cel care patru ani a deținut funcția de Președinte al Republicii Moldova. Oare cât de tare trebuie să urăști această țară ca să fii așa?", se întreabă deputatul PAS. Amintim că, recent, în cadrul unei emisiuni tv, Igor Dodon a declarat că toată responsabilitatea pentru guvernare va cădea pe umerii Maiei Sandu, după ce pe 24 decembrie va fi învestită în funcția de președinte al R. Moldova, chiar dacă aceasta nu are guvernul său și nicio majoritate parlamentară. Totodată, președintele în exercițiu a acuzat-o pe Maia Sandu de instabilitatea politică de la Chișinău și a menționat că dacă aceasta cere demisia Guvernului, atunci „înseamnă că își asumă responsabilitate pentru haosul care va fi".