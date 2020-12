Maia Sandu planifică o vizită în Kiev, la începutul anului 2021

18:00

În Republica Moldova, pe 9 decembrie au fost înregistrate încă 21 decese din cauza coronavirusului. Astfel, bilanțul deceselor, de la începutul pandemiei, a ajuns la 2481. Printre victimele de astăzi se numără medicul Elena Cîrnici, în vârstă de 72 ani, care activa în calitate de medic cardiolog în cadrul Spitalului Raional Cahul.