In ciuda pandemiei, la Roma au fost aprinse luminile de Craciun. In centrul atentiei a fost bradul inalt de 23 de metri, pus in piata Venetia - VIDEO

In ciuda pandemiei, la Roma au fost aprinse luminile de Craciun. In centrul atentiei a fost bradul inalt de 23 de metri, pus in piata Venetia - VIDEO

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md