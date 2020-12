IMPORTANT! Socialiștii au propus micșorarea vârstei de pensionare

09:00

„Regretăm de ceea ce s-a întâmplat în Parlament. Nu am fost noi inițiatorii acestor dezordini. Am avut o misiune grea, în calitate de președinte a celei mai mari fracțiuni, să țin echipa în frâu. Toți au văzut că atacurile fizice le-a lansat PAS, erau oameni care coordonau această acțiune. Este vorba despre președintele fracțiunii, Igor Grosu, dar și Alaiba, aripa tânără a PAS. Acești deputați își exprimau nemulțumirea prin niște metode neparlamentare, iar noi, din ce ați văzut și dvs, nu am ieșit din zona noastră din sala de ședințe”, a declarat liderul fracțiunii PSRM.Corneliu Furculiță a amintit că și PSRM a organizat proteste în plenul Parlamentului, în perioada Guvernului Filip. “Dar noi acest lucru l-am făcut în mod civilizat. Ce am văzut ieri, semăna a o invazie de zombi. Cu acești oameni eu ieri discutam normal, iar azi aveau un comportament inadecvat.