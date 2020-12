Pavel Filip: Premierul Ion Chicu va demisiona pe 24 decembrie

08:10

100 de mii de doze de vaccin antigripal – dintre care 85 de mii de doze oferite cu titlu de donație din partea Statelor Unite ale Americii și 15 mii de doze achiziționate de către Republica Moldova prin intermediul UNICEF – vor fi livrate în zilele imediat următoare, a comunicat... The post Alte 100 de mii de doze de vaccin antigripal vor ajunge în țară în zilele următoare appeared first on Portal de știri.