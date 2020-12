NM Espresso: despre noul record COVID în Moldova, anularea «legii miliardului» și despre revocarea lui Neguța, ambasador în Rusia

17:00

Un perete din Chișinău care vorbește! Așa numește primarul capitalei pictura murală, lansată astăzi în capitală. Potrivit lui Ion Ceban, primăria municipiului Chișinău s-a alăturat campaniei „16 Zile de Activism Împotriva Violenței în Bază de Gen" prin inaugurarea picturii murale „Colorează lumea în oranj" realizată pe peretele gardului RTEC. „Nu tolerez și condamn violența sub […]