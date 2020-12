PAS, 10 argumente pentru dizolvarea Parlamentului

22:40

Cunoscutul prezentator Dan Negru a rămas uimit de scorul înregistrat de Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), cel mai tânăr partid din România, la alegerile parlamentare. „Ăștia care sunt surpriza alegerilor, AUR, au luat 9% din voturi fără să apară deloc la televizor”, a comentat prezentatorul. Totodată, Dan Negru a recunoscut că nu a dat mari șanse acestui nou partid la alegerile parlamentare, însă s-a înșelat. „L-am întâlnit o dată, întâmplător, pe liderul partidului , în Iași pe stradă. Era cu o echipă de susținători. „Tu candidezi fără să te duci la tv? Nici soacra-ta n-o să te voteze" i-am spus. M-am înșelat! Se poate și fără tv in 2020 ?!”, a mai spus prezentatorul. Menționăm că potrivit rezultatelor oficiale parțiale anunțate de Biroul Electoral Central, după centralizarea proceselor verbale din 96,43% dintre secțiile de votare, Alianța pentru Unirea Românilor are 8,77% voturi la Senat și 8,69% la Camera Deputaților. AUR s-a lansat în urmă cu un an, de Ziua Națională a României, la Alba Iulia, și a fost constituit în urma campaniei de la alegerile europarlamentare a liderului unionist George Simion. Cel mai tânăr partid din România se bazează pe patru piloni principali: familia, națiunea, credința și libertatea. Articolul Dan Negru, uimit de performanța lui George Simion: I-am spus că nici soacra sa n-o să-l voteze. M-am înșelat! apare prima dată în InfoPrut.