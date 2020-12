Maia Sandu a renunțat la calitatea de membru al PAS

15:10

Președintele belarus Alexandr Lukașenko l-a decorat pe președintele în exercițiu Igor Dodon cu medalia „75 de ani de la Victoria în Marele Război pentru Apărarea Patriei", care a fost instituită anul curent de liderul de la Minsk. Medalia este decernată pentru contribuție semnificativă în educația patriotică a cetățenilor, perpetuarea memoriei celor căzuți, organizarea acțiunilor consacrate […]