Ieri a chemat lumea la proteste, iar azi strigă că nu sunt locuri de spitale. Vorbim de Andrian Candu

18:00

Președintele țării a menționat că vizita ministrului Péter Szijjártó are o importantă deosebită, constituind un semnal al disponibilității și angajamentului comun de consolidare a relației privilegiate dintre țările noastre.“Am exprimat gratitudine oficialului maghiar pentru ajutorul umanitar valoros acordat țării noastre de Guvernul Ungariei în lupta cu pandemia. În context, am subliniat că apreciem menținerea Republicii Moldova în lista statelor prioritare pentru asistență a Ungariei. Am declarat că ne bucură evoluțiile pozitive în relația noastră bilaterală, precum şi interesul constant al cercurilor de afaceri şi al investitorilor maghiari față de Republica Moldova. Am pledat pentru dinamizarea schimburilor comerciale în vederea valorificării potențialului existent”, a declarat Igor Dodon.