Maia Sandu culege primele rezultate ale protestelor. Un nou anti-record de cazuri noi de COVID-19

17:30

„Pe parcursul ultimului an am realizat și implementat mai multe acțiuni de contracarare a acestui fenomen nociv pentru oameni.- Am trecut mai multe operațiuni cu privire la depunerea actelor în format electronic- Am semnat mai multe acorduri de cooperare cu entitățile, care au ca scop depistarea actelor de corupție, fiind cu ochii pe funcționari și angajați- instruirea angajaților în colaborare cu CNA- Am colaborat și salutat acțiunile de depistare a actelor de corupție- Am optat ca licitațiile să fie făcute public, precum și restul activităților primăriei- Publicarea tuturor actelor și documentelor financiare care ar răspunde la întrebările oamenilor- Transparentizarea informațiilor- Desfășurarea concursurilor publice transparent- Încurajarea cetățenilor pentru a denunța actele de corupție în rândul angajaților primăriei, direcțiilor, întreprinderilor”, a punctat Ceban.