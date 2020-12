Soluția simplă care a redus rata infecțiilor cu HIV de la 85 la 5%

19:00

Pentru că e toamnă și e în toi sezonul ciupercilor, tot mai mulți moldoveni se aventurează în pădure în căutarea lor. Totuși, e o activitate periculoasă, care poate fi uneori chiar fatală. De aceea am discutat cu o „ciupercară” cu experiență, care vine cu câteva recomandări utile dacă te tentează o tocană din ciuperci culese […] The post Interviu/Cum să culegi ciuperci și să nu mori appeared first on Moldova.org.