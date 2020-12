Dosarul „mitei pentru judecători”: Procurorii cer achitarea a 5 magistrate vizate, iar ceilalți inculpați urmează să fie achitați integral

14:20

Coproprietarul rețelei de benzinării Vento, Igor Borș, care acum doi ani fusese reținut, iar ulterior, timp de aproximativ un an s-a aflat în arest, a fost achitat. În plus, au fost ridicate sechestrele de pe toate bunurile mobile și imobile ale acestuia, dar și de pe conturile bancare ale persoanei juridice SRL Datario, care la […] Articolul Dosarul Vento: Coproprietarul rețelei de benzinării a fost achitat. Toate bunurile, scoase de sub sechestru apare prima dată în Cotidianul.