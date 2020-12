Protestul din centrul capitalei va continua si noaptea: agricultorii spun ca vor dormi in tractoarele parcate in fata Guvernului pana vor fi auziti de autoritati: "Am ajuns la limita" - VIDEO

Protestul din centrul capitalei va continua si noaptea: agricultorii spun ca vor dormi in tractoarele parcate in fata Guvernului pana vor fi auziti de autoritati: "Am ajuns la limita" - VIDEO

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md