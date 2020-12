Și-a procurat cu 400 de euro două permise auto falsificate și vroia să ajungă în Germania

18:30

Centrul Analitic Independent „Expert-Grup" în cooperare cu Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE) a organizat, vineri, 27 noiembrie 2020, Primul Forum Anual privind participarea bugetară realizat în cadrul proiectului „Informează, abilitează și acționează! Societatea civilă pentru o mai bună guvernanță bugetară în Moldova", co-finanțat de Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer.