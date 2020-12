Igor Dodon a dezvăluit care ar putea fi ultimul decret, pe care îl va semna în calitate de Președinte

22:30

”Anul trecut Plahotniuc a scos mai mulți împotriva mea și eu m-am menținut pe poziții, atunci când am făcut-o pe Maia Sandu prim-ministru. Ei nu strigau atunci jos Maia Sandu. În iunie anul trecut, ei strigau jos Dodon și atunci am mers ferm, am avut verticalitate și am mers în continuare”, a spus Dodon la un post privat de televiziune.Igor Dodon a declarat că și în situația actuală va rămâne ferm, calm și responsabil. Președintele a declarat că și a avut mai multe argumente să scoată lumea în stradă, pentru că sunt multe nemulțumiri legate de votul din diasporă, de împiedicarea alegătorilor din stânga Nistrului de a-și exprima dreptul la vot.