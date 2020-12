INSP: În 2020 au avut loc peste 580 de accidente rutiere cu implicarea pietonilor, în urma cărora circa 80 au decedat

11:20

Maia Sandu ar avea tendințe dictatoriale și de asta își dorește să mențină sub control prezidențial Serviciul de Informații și Securitate, acuză deputata Partidului ȘOR Marina Tauber. „Noi am ales un dictator, deoarece pentru doamna Maia Sandu prima prioritate este SIS-ul, care după cum se știe urmărește cetățenii”, a declarat Tauber în cadrul unei emisiuni […] Articolul Tauber: Sandu este dictator. Pentru asta are nevoie de SIS apare prima dată în Cotidianul.