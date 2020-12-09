FEDERAȚIA DE FOTBAL DIN MOLDOVA ESTE ÎMPOTRIVA CORUPȚIEI ȘI ESTE PREGĂTITĂ SĂ ACORDE AJUTOR ORGANELOR DE DREPT

Infotag, 9 decembrie 2020 10:00

FEDERAȚIA DE FOTBAL DIN MOLDOVA ESTE ÎMPOTRIVA CORUPȚIEI ȘI ESTE PREGĂTITĂ SĂ ACORDE AJUTOR ORGANELOR DE DREPT

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