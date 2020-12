La protestul Maiei Sandu au participat aceeași oameni, ca la protestul lui Plahotniuc, afirmă Igor Dodon

19:45

Premierul Ludovic Orban a anunțat luni seară că își depune prim-ministru, la un an și o lună de la învestirea în funcție. Într-o conferință de presă de la Guvern, Orban a anunțat, pe lângă demisie, și că va coordona negocierile care trebuie să ducă la un guvern de centru-dreapta.„Am luat decizia să-mi depun mandatul de prim-ministru. România are nevoie de un guvern responsabil”, a declarat Ludovic Orban. „Îmi închei mandatul de premier după un an și o lună, în care România s-a confrunat cu o perioadă extrem de dificilă, în care românii alături de ceilalți cetățeni ai lumii s-au confruntat cu o pandemie”, a continuat acesta. Am încercat să-mi fac datoria și plec din funcția de premier cu conștiința datoriei împlinite. Tot ce a fost omenește posibil am făcut.Orban a mai spus că în prezent obiectivul său este acela „de a construi o majoritate parlamentară care să nu cuprindă PSD”.„Voi fi implicat în negocierile pentru formarea unui guvern care să utilizeze toate resursele și oportunitățile”, a declarat Ludovic Orban.„Le transmit românilor că orice măsură pe care am luat-o, chiar dacă a generat efecte nefavorabile, a fost luată cu scopul de a apăra sănătatea și viața românilor, locurile de muncă Am convingerea că în viitoarele negocieri PNL va avea capacitatea de a da premierul și de a forma coloana verticală a viitorului guvern”, a mai spus el.Demisia lui Ludovic Orban vine după ce PNL a obținut aproximativ 25%, cu aproape 5 procente mai puțin decât PSD, din voturile exprimate, într-un scrutin marcat de absenteism.Potrivit surselor Libertatea, în acest moment există trei variante de premier: Ilie Bolojan, președintele Consiliului Județean Bihor, Nicolae Ciucă, ministrul Apărării sau Florin Cîțu, ministru de Finanțe.sursa: libertatea.ro