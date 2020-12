Emanoil Ploșniță: „ În secolul XXI, procesul de admitere în profesia de avocat trebuie digitalizat complet și urgent”

07:00

După recentele alegeri parlamentare din România, directorul liceului „Gheorghe Asachi” din Chișinău, Boris Volosatîi, a fost ales în Camera Deputaților de la București. El a candidat pe listele Alianței pentru Unirea Românilor, pe scurt AUR, un partid considerat naționalist, anti-occidental și unionist, înființat cu numai un an în urmă. Cum rezonează Boris Volosatîi cu discursul partidului care l-a promovat și pe ce inițiative va insista odată ajuns în Parlamentul de la București.Boris Volosatîi: „Suntem parlamentari care putem reprezenta o nouă forță politică din România, un nou fel de politică, nu a celor care au stat la conducere sau legiuitori care au fost în ultimii 30 de ani, care și-au adunat toate prin a vinde, prin a trăda. Vine o nouă viziune, cu noi oameni care nu au fost în politică în ultimii 30 de ani și care au de gând să și facă, nu doar să promită și să facă totul ce este în interesul României și în interesul românilor.”Europa Liberă: Cum s-a reușit să se câștige această simpatie a alegătorilor într-un timp relativ scurt, pentru că formațiunea a apărut în 2019, pe 1 decembrie?Boris Volosatîi: „Da, într-un timp foarte scurt, a apărut pe 1 decembrie. E un an de zile și o săptămână. Este rezultatul unei munci de mai mulți ani, formațiunea s-a înregistrat un an în urmă, dar ca mișcare o avem pe arena de luptă politică, de luptă crâncenă împotriva sistemului, din 2012. Și s-a reușit datorită faptului că este unica forță politică antisistem.”Europa Liberă: E alegătorul care a trecut de la care formațiune politică?Boris Volosatîi: „Nu, în primul rând e alegătorul nemulțumit de ceea ce s-a întâmplat în ultimii 30 de ani și chiar cei care reprezintă și vor reprezenta acest partid în Parlament sunt oamenii nemulțumiți de tot ce s-a întâmplat în ultimii 30 de ani.”Europa Liberă: Și cine e echipa?Boris Volosatîi: „George Simion, Mihai Arnăut și Boris Volosatîi, pentru că pe ăștia îi cunosc, în principiu. Este o echipă nouă, mie mi s-a propus pe ultima sută de metri, așa cum a fost și declarat de către George Simion că nu are de gând să fie prim-ministru dânsul, nu are de gând să pună în valoare doar membrii de partid, dar oamenii în domeniile din care vin sunt la locul lor.”Europa Liberă: Mai în glumă, mai în serios se zice că o bună parte din absolvenții Liceului „Gheorghe Asachi” au fost alegătorii Dvs.Boris Volosatîi: „Eu nu știu dacă toți absolvenții. Eu am semnat acte de finalizare a studiilor liceale și gimnaziale la 20-22 de mii de absolvenți, care sunt bine în diaspora și de mulți ani, dar am avut sunete de susținere din toate țările europene și din Statele Unite ale Americii, și din Canada.”Europa Liberă: Cum vă explicați că din Italia și din Spania au venit foarte multe voturi pentru AUR?Boris Volosatîi: „În echipă a lucrat foarte strâns Vlad Bilețchi cu ODIP-ul și acestea sunt organizațiile ODIP-ului peste hotare care au fost și la fondarea Partidului AUR acum un an.”Europa Liberă: Conform estimărilor, după redistribuirea mandatelor, vă revine cam fiecare al nouălea mandat? Boris Volosatîi: „Da.”Europa Liberă: Atât în Senat, cât și în Camera Deputaților?Boris Volosatîi: „Da, în Senat și în Camera Deputaților, procentul este similar în ambele camere.”Europa Liberă: Sincer, v-ați așteptat la această victorie?Boris Volosatîi: „Ne-am așteptat la această victorie...”Europa Liberă: Și ce faceți cu această victorie?Boris Volosatîi: „Iată aici e cel mai greu, lupta abia începe sau munca abia începe, pentru că Alianța pentru Unirea Românilor nu-și propune doar lucrul în Parlament.”Europa Liberă: La guvernare n-o să ajungeți acum?Boris Volosatîi: „N-o să ajungem. Dacă sunt 10%, avem toată pretenția de a înainta și un prim-ministru, dar în cazul când nu se întâmplă lucrul acesta o să votăm doar acele proiecte de legi, acele legi care sunt în interesul românilor, în interesul României. Noi am declarat că n-o să mergem la coaliții de dreapta sau de stânga, o să votăm doar legile care sunt pentru România și pentru români. Această poziție ne va asigura integritatea, să fim împreună, pe parcursul acestor ani să nu ne dezbine. Dacă o să începem să mergem pe familii, interese de stânga sau de dreapta, se poateEuropa Liberă: OK, dar Dvs. o să vreți să aderați la o familie din cadrul partidului?Boris Volosatîi: „Noi suntem parte a familiei europene a partidelor conservatoare, doar că noi o să fim o entitate absolut deosebită, care o să avem fața noastră, fața de români.”Europa Liberă: L-am ascultat pe co-președintele Partidului AUR, George Simion, care spunea că formațiunea nu e una extremistă, dar este una radicală. Ce trebuie să înțeleagă cetățeanul?Boris Volosatîi: „Trebuie să înțeleagă că noi folosim toate mijloacele legale întru realizarea scopului nostru. Și radical – asta înseamnă doar a spune franc adevărul, plăcut sau neplăcut.”Europa Liberă: Care este deosebirea dintre extremism și radicalism?Boris Volosatîi: „Extremismul este un element care cheamă la răsturnări, noi chemăm la dreptate.”Europa Liberă: Pentru Republica Moldova, ce priorități credeți că ați putea să promovați în Parlamentul României?Boris Volosatîi: „Sunt două lucruri foarte esențiale. Republica Moldova este astăzi parte din diaspora, iar noi cu certitudine nu suntem diaspora, noi suntem parte a țării care a fost ruptă și pe mine nimeni nu m-a întrebat, și eu nicăieri nu am plecat, am rămas să trăiesc acasă, doar că în afara țării. De aceea o să insistăm asupra unei circumscripții aparte, specială pentru Republica Moldova.”Europa Liberă: Am mai auzit și de la alți actori politici că își doresc o circumscripție aici, în Republica Moldova.Boris Volosatîi: „Da, chiar au făcut acest lucru și au venit cu inițiative, doar că au rămas în sertarele deputaților sau ale Parlamentului. Noi o să insistăm așa cum putem noi să insistăm ca aceste lucruri să iasă din sertare, să iasă și de la microfonul Parlamentului în realizarea practică a acestui lucru și elaborarea unor documente exacte cu privire la apropierea și contopirea unor domenii de activitate pe ambele maluri ale Prutului, cum ar fi domeniul în care eu am activat toată viața – învățământul. Eu nu văd decât numai lipsa unei voințe politice de a unifica aceste două sisteme.”Europa Liberă: Dar cum s-ar produce acest lucru?Boris Volosatîi: „Simplu, prin voință politică de la București și de la Chișinău pentru a scuti absolvenții noștri ai instituțiilor liceale și superioare de recunoașterea bilaterală a acestora. Ele și așa sunt recunoscute, dar printr-un proces. De ce să nu fie un singur sistem educațional?”Europa Liberă: Dar prin ce vă deosebiți Dvs., partidul pe care îl reprezentați de alți unioniști – de Octavian Țîcu, de Dorin Chirtoacă?... Cunoașteți că acest curent unionist are mai multe entități aici, în Republica Moldova?Boris Volosatîi: „Noi nu venim ca o nouă entitate, ca o nouă forță în ceea ce privește re-Unirea țării, noi venim pentru a consolida, venim pentru a aborda această problemă din alt unghi, din unghiul practic. Uite așa venim și noi cu inițiative care vor aduce la unificarea procesului de unificare a unioniștilor în Basarabia.”Europa Liberă: Și Dorin Chirtoacă, și Octavian Țîcu ar fi promotorii integrării euroatlantiste. Dvs. se pare că altfel înțelegeți?... Boris Volosatîi: „Nu înțelegem altfel, doar că noi, spre deosebire de alte partide, care vorbesc despre re-Unirea noastră prin Europa, noi vorbim despre re-Unirea noastră directă și în așa fel suntem și parte a acestui proces de interes național. Partidul este unul conservator, național, cu valori de familie și de libertate, nou. Pe această filieră astăzi există un gol foarte mare și noi suntem îndatorați față de cetățeanul român întru a crea o forță conservatoare, națională, care se bazează pe credință, pe familie, pe libertate, lucruri care în ultimii 30 de ani s-au cam irosit. Interesele românului trebuie să fie puse pe prim-plan în comunitatea europeană, euroatlantică, dar interesele românului, altfel ne pierdem și entitatea, identitatea și asta pierde și motivația de a fi mândru că ești român, de a fi mândru că faci parte din această națiune, poate fiind mult mai conservatiști ca alții, pornind de la ideea lui Eminescu, naționalist – asta înseamnă patriot.”Europa Liberă: Unii comentatori, analiști, experți spun că sunteți extremiști, că sunteți anti-UE, anti-NATO, anti alte valori occidentale.Boris Volosatîi: „Multe încă o să mai auziți, pentru că noi suntem absolut noi și deoarece am ocupat cu îndrăzneală și o să lărgim acest bazin electoral în următorii patru ani prin faptul că nu venim cu promisiuni, venim cu proiecte concrete pentru țară care vor da rezultate.”Europa Liberă: Tot de la acei experți am auzit că ați împărtăși politica pro-Putin.Boris Volosatîi: „Da, eu am fost învinuit că sunt Volosatîi și de aceea și este pro-Putin, că, uite, rușii vin în Parlamentul de la București. Eu cred că este o aberație totală. Poetul Ion Hadârcă spunea că, dacă intelectualitatea este coloana vertebrală a unei națiuni, atunci Liceul „Gheorghe Asachi” este coloana vertebrală a intelectualității basarabene. Prin tot ce am făcut noi în Liceul „Gheorghe Asachi” am demonstrat că suntem români și suntem pentru dreptate. Iată acest lucru o să-l realizăm la alt nivel. Mă învinuiesc că am încercat de mai multe ori și aici, și nu știu unde...”Europa Liberă: Exact!Boris Volosatîi: „Dar mesajul nu mi l-am schimbat. Eu am venit cu același mesaj de adevăr istoric și geografic la oricare tribună și la oricare microfon am fost. Acest lucru vreau să-l ridic la nivelul Parlamentului român, pentru că franc nimeni n-a spus... Da, de votat s-a votat, la o sărbătoare s-a votat chiar și Unirea simbolică, dar vorbim despre faptul că România trebuie să aibă un mesaj foarte concret față de toate cancelariile europene că Basarabia este parte a României. Iată acest mesaj, și nu prin revoluții, nu prin niște...”Europa Liberă: Dar mesajul acesta la Moscova cum se aude?Boris Volosatîi: „Noi o să avem verticalitate, o să fim stimați și respectați numai atunci când o să avem acest mesaj și chiar celor cărora nu le place trebuie să le spunem cine suntem și ce vrem. Aceasta este sincer și cinstit și acest lucru nu poate să nu fie luat în considerare chiar și de cei cărora nu le place ce spunem.”Europa Liberă: La tribuna Parlamentului de la București o să vorbiți și despre reglementarea transnistreană, nevoia soluționării conflictului transnistrean?Boris Volosatîi: „Astăzi, Transnistria este parte a Republicii Moldova recunoscută pe arena internațională. Eu nu sunt un idealist care nu-mi dau seama de realitățile istorice. Sigur că acest lucru este unul din cele mai sensibile momente în mesajul nostru și el va fi neapărat pus pe rol și vom readuce în așa fel România în acel loc unde i-ar sta bine în soluționarea acestui conflict, așa cum a fost la început.”Europa Liberă: România a făcut parte din formatul de negocieri, dar a fost exclusă...Boris Volosatîi: „A fost exclusă și credem că acest lucru este absolut anormal. România trebuie să revină la această masă de negocieri, deoarece altfel această întrebare nu se soluționează.”Europa Liberă: Dar când ziceți Dvs. că idealul re-Unirii ar fi un scop în sine, cum se face?Boris Volosatîi: „Eu am pregătit doi ani în urmă pentru parlamentarele Republicii Moldova un program, re-Unire treptată...”Europa Liberă: Ce etape include? Boris Volosatîi: „Mai întâi și-ntâi, semnarea unui tratat de fraternitate, în care am recunoaște interesele comune ale ambelor părți în apropierea și omogenizarea mai întâi a legislației. După aceea, interconectarea pe domeniul economic, energetic, lucru care deja s-a început, deci nu descoperim ceva, noi nu negăm ceea ce s-a făcut, doar că acest lucru trebuie să fie făcut mult mai îndrăzneț. Prutul l-a trecut doar SMURD-ul, dar de ce nu și tot sistemul medical? Și aceste lucruri s-au arătat, s-au developat în special în perioada acestei pandemii când noi, dacă am fi împreună, am fi mai puternici.”Europa Liberă: Se estimează că și costurile ar fi mari.Boris Volosatîi: „Dar costurile în comparație cu rezultatul sunt incomparabile. Împreună noi, românii, în Europa o să fim mai mulți și mai tari decât aparte - ca voce, ca pondere, ca greutate. De aceea și sunt o mulțime de servicii care păstrează aceste două state separate, pentru că în ultimă instanță adevărul istoric l-a recunoscut și Uniunea Sovietică pe ultimele răsuflări, când era în agonie, că Pactul Ribbentrop-Molotov este unul nul. Deci, toți recunosc, dar nimeni nu vrea să facă nimic în acest domeniu.”Europa Liberă: Dar care sunt serviciile care țin în suspans această reunificare?Boris Volosatîi: „Serviciile Moscovei, și nu doar ale Moscovei, eu cred că și alți vecini ai noștri ar fi interesați...”Europa Liberă: Care anume?Boris Volosatîi: „De la nordul țării noastre, de la care noi cumpărăm acum energie electrică. Ei nu au produs niciodată, or, noi am declarat că petrolul românesc, care era a doua țară exportatoare de petrol din Europa, astăzi nu aduce foloase României, dar aduce foloase altora. Or, aceasta este o greșeală foarte mare când din exportator de energie electrică s-a transformat în importator, când din grânarul Europei se transformă în importator și consumator al supermarketurilor. Deci, acest lucru ne deosebește și acest lucru ne face să fim încrezuți că participarea la vot doar a 39-40% din populația țării demonstrează că românul s-a săturat de ceea ce a fost ultimii 30 de ani și vrea ceva nou. Noi prin tot ce o să facem o să demonstrăm că suntem credibili și vrem dreptate pentru români și România.”Europa Liberă: Dvs. vorbiți despre Marea Unire, dar în Republica Moldova deseori unioniștii sunt întrebați: despre ce Unire vorbiți, dacă atât de dezbinați sunteți aici?Boris Volosatîi: „O să vedeți, îndată după validarea mandatelor, noi o să venim cu o propunere de apariție a unei platforme politice de unificare a unionismului. Și atunci când cu această propunere vine un deputat, eu cred că ea va avea sorți de izbândă și, mai ales, ca rezultat al acestor dezbinări și procentelor absolut eronate, care nu arată, de fapt, suflul unionismului la prezidențialele pe care le-am avut. Și acest lucru o să-l vedeți, practic, o să vedeți în timpul foarte apropiat că o să realizăm aceste proiecte.”Europa Liberă: Ideea creării unei platforme comune unioniste am auzit-o și de la fostul lider de la Cotroceni, Traian Băsescu.Boris Volosatîi: „Dar nu s-a realizat, pentru că s-a dorit să se facă în baza unui partid, oricare ar fi el din Republica Moldova. Rânza moldoveanului, folosesc cuvintele altui politician, este mai mare decât creierul și sigur că pe baza unui partid nu se poate, iar pe baza unei platforme unde sunt toate partidele se poate.”Europa Liberă: Adică, acela a fost un eșec, și la dvs. ar putea să fie un succes?Boris Volosatîi: „O să fie succes! Suntem încrezători în chestia asta!”