14 tineri șomeri vor primi subvenții pentru a-și începe propria afacere. Cum poți aplica?

Președintele României, Klaus Iohannis, l-a numit în seara de 7 decebrie pe ministrul Apărării, Nicolae Ciucă, ca premier interimar, se arată într-un comunicat al Administrației Prezidențiale de la București. Președintele României a luat act de demisia lui Ludovic Orban din funcția de prim-ministru al României și l-a desemnat ca prim-ministru interimar pe Nicolae-Ionel Ciucă, pentru