Legea cu privire la SIS a fost publicată în Monitorul Oficial

Marea surpriză o constituie, însă, scorul realizat de AUR, o formațiune cvasi-necunoscută.Rezultate parțiale Camera Deputaților:PSD – 29,8%PNL- 25,11%USR PLUS – 14,5%UDMR – 6%AUR – 8,7%PMP – 4,6%Pro România – 4,1%PER – 1,1%.Rezultate parțiale Senat:PSD – 30, 2%PNL- 25,5%USR PLUS – 15%UDMR – 6,2%AUR – 8,8%PMP – 4,8%Pro România -4,2%PER -1,3%Rezultatea parțiale în BucureștiCamera Deputaților:PSD – 26,33 %PNL – 21,46%USR PLUS – 29,26%PMP – 5,62%Pro România – 4,1%UDMR – 0,16%AUR – 4,9%PER – 1,2% Senat:PSD – 27,3%PNL – 21,3%USR PLUS – 31,5%PMP- 6,4%Pro România – 3,5%UDMR – 0,2%AUR – 4,9%PER – 1,3%Potrivit rezultatelor parțiale la alegerile parlamentare, PMP și Pro România se află sub pragul electoral de 5%, necesar pentru a intra în Parlament.