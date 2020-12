Curtea Constituțională a anulat legea cu privire la Stadionul Republican

20:10

Alte 100 000 doze de vaccin antigripal pentru imunizarea populației împotriva virusurilor gripale au ajuns în Republica Moldova. Potrivit ministerului Sănătății Muncii și Protecției Sociale, 85 000 doze de vaccin, în sumă estimativă de 550 mii dolari, au fost donate țării noastre de către Centrul pentru Vaccinuri Echitate. Totodată, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, […] The post 100 000 doze de vaccin antigripal au ajuns în țara noastră. Cine va putea beneficia de ele appeared first on NewsMaker.